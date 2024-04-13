برلماني: أعمال تطوير المتحف المصري الكبير تهدف لعرض تاريخ الحضارة المصرية العريقة للعالم

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأعمال تطوير المتحف المصري الكبير، تمهيدا لافتتاحه تهدف لعرض تاريخ الحضارة المصرية العريقة للعالم بأكمله بأسلوب عصري ومتطور.

وأوضح عباس: أن المتحف المصري الكبير سيكون أحد أهم المتاحف في العالم، وستصبح منطقة المتحف المصري الكبير أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة في مصر وجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن المتحف المصري الكبير ليس فقط مكانًا لعرض الآثار والمقتنيات التاريخية، بل يمثل أيضًا رمزًا للتنمية الثقافية والسياحية، حيث سيساهم بشكل كبير في تسويق القاهرة الكبرى كمنتج ثقافي، وبالتالي تعزيز اقتصاد السياحة في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم لأنه تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين.

وتابع النائب زكي عباس، أن الدولة تسعى إلى الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميا من خلال تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ما يساهم في استعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.