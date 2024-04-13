برلمانية: موقف الرئيس السيسي واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين هو الأمثل

ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل موقف القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مطالبته الدائمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار علي قطاع غزة، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن .

وقالت موسى: إن موقف الرئيس السيسي الواضح والثابت لدعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي يدعونا جميعا للفخر بقاءدنا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي تعهد خلال ولايته الجديدة بالسعي وراء حل عادل وشامل يتمثل ويتعلق ويرتبط في خطة الرئيس القومية بأنه يكون هناك حل للدولتين.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن موقف القيادة السياسية في مصر مشرف للغاية بشأن القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والدأب المستمر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح والإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية لشعب القطاع.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن حل الدولتين هو القرار الأقرب والأنسب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل علي إعادة إعمار غزة من جديدة.

ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن قطاع غزة يشهد مأساة كبيرة في الجانب الإنساني خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الفوري على غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.