يقتل الآلاف.. أول تحرك برلماني عن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض في إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، في سؤالها: سادت حالة من الذعر بين المواطنين سببها البيان الأخير لمنظمة الصحة العالمية بالإعلان عن تفشي داء الكلب في إحدى دول شرق آسيا، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الحالات، موضحة أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب هو مرض فيروسي ينتشر في أكثر من 150 دولة، ويتسبب في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن الكلاب هي المصدر الرئيسي لعدوى داء الكلب وتتمثل الأعراض الأولية في الحمى والألم وقد يتطور الأمر ليحدث التهابا مميتا في الدماغ والحبل النخاعي، ويكون من النادر جدا علاجه.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد: تساؤلات عدة تثار حول إمكانية تفشي داء الكلب في مصر ولاسيما أن الكلاب هي عامل أساسي في انتشار هذا المرض؛ الأمر الذي يفرض الحكومة وجود خطة عن استعداداها لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره.