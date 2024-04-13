إيران تطلق عشرات المسيرات ضد أهداف كيان الاحتلال .. ودول المنطقة تغلق مجالها الجوي

منذ قليل أعلن التلفزيون الايراني أن : الحرس الثوري يشن هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ ضد اهداف في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعقب الاعلان اغلاق المجال الجوي في الدول المجاورة ، ونقلا عن(أ.ب) – صرح البيت الأبيض عن تقديم دعمًا غير محدد لدفاع إسرائيل ضد الهجوم الايراني.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان يوم السبت إن “إيران بدأت هجومًا جويًا ضد إسرائيل”. وأضافت: “ستقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإسرائيلي وتدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال” دانيال هاجاري” إن وصولها سيستغرق عدة ساعات. وقال إن إسرائيل مستعدة.

كانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى منذ غارة جوية الأسبوع الماضي قتلت قيادات إيرانية في استهداف قنصليتها في سوريا. واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم وهددت بالانتقام. ولم تعلق إسرائيل على ذلك الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الهجوم إن إيران أطلقت “عشرات” الطائرات المسيرة. ولم يتمكن المسؤول من مناقشة تفاصيل الهجوم علنًا وتحدث إلى وكالة الأنباء الأسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت القوات الإسرائيلية إنها تلغي المدارس وتحد من التجمعات العامة لتصل إلى ما لا يزيد عن 1000 شخص كإجراء مني.