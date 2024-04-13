نائب بخارجية البرلمان: الدولة المصرية تستهدف وقف التصعيد في المنطقة لتجنب الشعوب ويلات الحروب

ثمن النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تحركات الدولة المصرية إزاء الأحداث الراهنة من حروب بين إسرائيل وإيران، مؤكدا أن مصر تستهدف وقف التصعيد في المنطقة لتجنب الشعوب ويلات الحروب.

وأوضح القاضي أن الدولة المصرية حذرت كثيرة من مخاطر توسيع دائرة العدوان والحروب، مؤكدا أن شعوب المنطقة هي التي تدفع الثمن لمثل هذه الأحداث، معربا عن قلقه تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني/الإسرائيلى، مطالبا جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي الاستماع إلي صوت مصر فضلا عن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حتي لا تتزايد الاحداث أكثر مما يحدث.

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية، كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.