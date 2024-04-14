برلماني: القيادة المصرية تبذل جهودًا مضنية لوقف العنف في المنطقة

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن مصر تبذل جهودا مضنية وواضحة لوقف وتيرة العنف والتصعيد في المنطقة، كما ان القيادة المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص علي تحقيق التواصل مع جميع الأطراف المعنية لاحتواء الموقف ووقف التصعيد الإيراني الإسرائيلى، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.

مؤكدًا: أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، قائلًا: أمن مصر خط أحمر، ومصر في حالة استعداد دائم لحماية الدولة من أي اعتداء أو خطر في أي وقت حفاظا على دولتنا.

وأشار الجبلاوي إلى أن ضرب إسرائيل للسفارة إيرانية فى دمشق هي محاولات جر للدخول إلى حرب جديدة في المنطقة، موضحًا أنه كان هناك محاولات سابقة لجر مصر الي هذه الحرب ولكنها باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن قيادات مصر حكماء في إدارة الأزمات.

وشدد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أنه لا حل لهذا الصراع الدائر والدمار الذي تشنه إسرائيل ضد الأشقاء الفلسطينين سوى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتمتع شعبها بكامل حقوقه مثله مثل باقي شعوب العالم، طالبا المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالعالم أن تنظر إلى غزة وما يحدث بها من إبادة جماعية لشعب بأكمله.