برلماني يطالب الزراعة والتموين بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد الكامل لبدء موسم حصاد محصول القمح، والعمل على تسهيل إجراءات التوريد.

وأشار النائب إلى أن مجلس الوزراء، أعلن خلال شهر مارس الماضي عن زيادة سعر توريد القمح ليصل إلى ٢٠٠٠ جنيه للأردب، وهو ما سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم التوريد.

وأكد: أنه كلما كانت الإجراءات ميسرة على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، كلما زادت كمية التوريد، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير في جمع أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التفاعل مع أى معوقات قد تواجه المزارعين في الحصاد أو التوريد، بحيث يتم تذليلها والقضاء عليها، من خلال غرف العمليات التى أعلنت عن تشكيلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد النائب على أن زيادة حجم توريد القمح، يؤدي إلى الحد من الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد من الخارج وتخفيف عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل الدولة.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوسع في زراعة القمح من خلال تشجيع المزارعين والمستثمرين، مع تفعيل دور البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة ذو إنتاجية أكبر.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.