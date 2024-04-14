طلب برلماني بمحاصرة تجارة الألعاب النارية ومحاسبة المخالفين بعد وقائع العيد ورمضان

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن انتشار الألعاب النارية في السوق المصري، ما يعرض كثير من المواطنين، خاصة الأطفال، إلى مخاطر عدة.

وأوضح النائب في طلبه أن مصر شهدت خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك انتشارا واسعا للألعاب النارية وأصبحت تباع على الأرصفة في كافة الشوارع دون رقيب أو حسيب وكأن الأمر طبيعيا وقانونيا وغير مجرم.

ولفت إلى أن الانتشار الواسع للألعاب النارية في الكثير المناطق تسبب في العديد من الكوارث وتعريض المواطنين للخطر، مشيرًا إلى استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج أكثر من 50 مصابا في العين، بسبب الألعاب النارية والصواريخ، على مدار أيام العيد الثلاثة.

وأشار النائب إلى ضرورة تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية لمنع دخول أية شحنات من الألعاب النارية إلى البلاد دون ترخيص، مطالبا بفرض رقابة جادة وصارمة على الأسواق والشوارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج الألعاب النارية دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وأضاف عصام: “تحظى الألعاب النارية برواج بين فئة المراهقين والأطفال أحيانا، ويقوم بعضهم بتفجيرها بطرق غير آمنة، مثل إطلاقها في المناطق السكنية أو قرب المباني أو الأشخاص، وبالتالي يجب تعزيز الوعي بخطورة استخدام الألعاب النارية”.

وطالب عضو مجلس النواب محمود عصام، كافة التجار والمستوردين بالامتثال للتشريعات المحلية والتوجيهات الأمنية المعمول بها، والالتزام التام بالضوابط المتعلقة باستيراد وتداول واستخدام الألعاب النارية، مضيفا أنه على الأجهزة المعنية متابعة تنفيذ ذلك والحرص على رصد المخالفين ومحاسبتهم وفقا لنصوص القانون المصري.