اقتراح برلماني بإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بدمياط

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الأثاث بدمياط.

وطالبت النائبة: بضرورة أن تتم تطوير صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية في مصر، وذلك طبقا لمدى تطورها في العالم ومواكبة العصر ومتطلباته، على أن يتم استخدام البدائل لمثل هذه الصناعة الهامة.

كما اقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة أن يتم تعليم الطلبة من بعد المرحلة الإعدادية صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية لتزويدهم بالمهارات العلمية فوق مهاراتهم، مشيرة إلى أنه لا توجد مثل هذه النوعية من المدارس بدمياط وغيرها من المحافظات لتطوير الصناعة، إلا أنه يوجد مكان لإقامة مدرسة لتعليم صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية بمدينة الأثاث بدمياط.

وأكدت على ضرورة أن يتم اجتذاب الخبرات من الدول المتقدمة في صناعة الأثاث والمشغولات الخشبية مثل دول إيطاليا والصين وتركيا، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم في تلك الصناعة.