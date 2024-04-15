الخولي يسأل القطاع الخاص بشأن نسبة مشاركته في منظومة التأمين الصحي الشامل

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر بدأت مرحلة وتجربة هامة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم أفضل صحة للمصريين، موضحا أن الدول القوية نفسها لم تستطع أن تقوم بمثلها، قائلًا: “حتى أمريكا نفسها ماقدرتش تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأضاف الخولي: أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه إصرار كامل علي نجاح المنظومة.

مشيرًا إلى أن أي خدمة تُقدم لابد وأن يقابلها أموال تُضخ، متساءلًا عن نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة، وقال: إنه ليس من البديهي أن تتكفل الدولة بإنشاء مستشفيات وأجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها، فهو أمر غير معقول، وختم حديثه بالسؤال: على القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته.