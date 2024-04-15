قداسة البابا يستقبل مجموعة من خريجي وطلبة حقوق القاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، مجموعة من خريجي وطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة من أبناء الكنيسة القبطية، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

ورحب قداسته بالخريجين وحرص على التعرف عليهم، وشجعهم على ضرورة التميز في الدراسة والحياة العملية ليستطيعوا أن يخدموا المجتمع والكنيسة بكفاءة وأمانة. وألقى قداسة البابا عليهم كلمة من خلال مزمور 139 وارتباطه بآحاد الصوم الكبير، ثم أدار حوارًا حول موضوع الكلمة وأجاب على أسئلتهم.