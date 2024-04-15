نائبة بالشيوخ تدعو لزيارات ميدانية للمحافظات التي طبقت التأمين الصحي الشامل والوقوف على المعوقات

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ: إن التأمين الصحي الشامل يوفر حماية إجتماعية لغير القادرين وتوفير حماية من الاعباء المالية للاسر غير القادرة حيث ان المبدأ الأساسي للقانون هو التضامن والتشاركية، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تتحمل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة من أجل توفير رعاية صحية كاملة.

جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأوضحت “خطاب” بأنه رغم أهمية المشروع وتنفيذ المرحلة الاولى منه بعدد من المحافظات إلا إن هناك بعض المعوقات التي تواجه منظومة التأمين الصحي، متساءلة عن وجه القصور والتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا المشروع الضخم.

وشددت عضو الشيوخ على ضرورة تشكيل لجنة تضم نواب البرلمان والشيوخ وممثلين من وزراء المالية والصحة لعمل زيارات ميدانية لتفقد محافظات المرحلة الأولى للمشروع للوقوف على المعوقات والقصور التي تواجه المشروع، وأيضًا لرصد الإنجازات التي تمت على أرض الواقع.

يذكر أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.