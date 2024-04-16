برلماني: التأمين الصحي الشامل إنجاز هام يحسب للحكومة ودعمه واجب وطني

ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة تحت مظلتها.

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب أن التأمين الصحي الشامل يعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

وشدد النائب على ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإنشاء المزيد من المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وذلك لضمان نجاح تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأشار النائب إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو إنجازٌ هامٌ يحسب للحكومة، ودعم هذه التوجيهات هو واجب وطني.

ولفت النائب إلى أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثانة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح في تحقيق منظومة منتظمة ومتوازنة لتقديم الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء، وجه خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.