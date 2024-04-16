وزارة الزراعة تعلن الأخذ بتوصيات “دراسة الشيوخ” حول زراعة القطن في خططها التنفيذية

أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطن يمثل مصدر دخل قومي كبير لمصري، لاسيما النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن عن “زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.

وأوضح أن الدراسة في منتهى الأهمية، حيث وضح التحديات والأسباب التي أدت لتراجع زراعة المحصول، مشيرا إلى أنه سيتم الأخذ بالتوصيات في الخطط التنفيذية التي نعمل عليها حاليا من أجل النهوض بصناعة القطن، وتحقيق عائد اقتصادي كبير منه.

وأعلن أنه سيتم الاستفادة الكاملة من التوصيات الواردة بدراسة زراعة القطن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإجراءات من أجل تحسين زراعة القطن وعودته لسابق عهده.