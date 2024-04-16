البحوث الزراعية: القطن المصري يقف على قمة جودة القطن فى العالم

قال الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري يقف على قمة جودة القطن فى العالم، حيث يعد رقم واحد على مستوى العالم فى معيار الجودة، ورقم 2 عالميا على مستوى حجم الإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن “زراعة القطن المصري – التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري”.

وأضاف عبدالعظيم، بالفعل كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، ولكن رغم تراجع المساحة المنزرعة، إلا أن إنتاجنا يمثل نحو 20% من الإنتاج العالمي، من القطن طويل التيلة على مستوى العالم، وهى نسبة جيدة، وهناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، فى مقدمتهم الهند، التي تنتج نحو 25% من حجم الإنتاج العالمي.

وتابع، بدأت مصر في تسجيل أول صنف من القطن خاص بها في عام 1921، ونجحت حتى الآن فى تسجيل 99 صنف.

وأضاف، كنا نزرع قطن لا نصنعه ونستورد قطن لتصنيع الغزل والنسيج، متابعا والآن لدينا خطة بالفعل بدأت 2015، يشترك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق بين زراعة القطن وتصنيعه وتصديره.

وتابع، نستهدف إعداد خريطة واضحة تتضمن بيانات واضحة عن الكميات المطلوبة للتصنيع والمطلوبة للتصدير، وبالتالي يتم توفيرها فى الزراعة في كل موسم.