” البيطريين” : سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية الدخيلة على المهنة

أكد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أنه تم التنسيق الكامل مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكيانات الوهمية الدخيلة على مهنة الطب البيطري، لردع كل من تسول له نفسه المساس بمهنة الطب البيطري والتلاعب بالمواطنين وشباب الخريجين، لاسيما أنه لا يوجد ما يسمى بمهنة التمريض البيطري، كما أن مثل تلك الكيانات ليست جهة رسمية لتدريب الأطباء البيطريين وتثمن وتدعم النقابة العامة جهود وتحركات مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية والتي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور للتصدي لتلك الكيانات الوهمية.

جاء ذلك بعد أن تابعت النقابة ما أثير بشأن إحدى الأكاديميات مجهولة الهوية بتدريب غير البيطريين في مجال التمريض البيطري في محافظة الدقهلية بما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البيطري.