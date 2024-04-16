في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان ينتقم من برشلونة

ثأر نادي باريس سان جيرمان من ضيفه برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، بالفوز الذي حققه (4-1) على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2021، ليضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند.

وتمكن نادي العاصمة الفرنسية باريس من التفوق (6-4) على برشلونة في مجموع المباراتين، بعد خسارته ذهابًا على ملعب حديقة الأمراء بثلاثة هدفين لهدفين، وتفوقه إيابًا بأربعة أهداف لهدف.

وتأخر باريس إيابًا بهدف رافينيا قبل طرد أراوخو الذي سهل مهمة فريق لويس إنريكي في تسجيل 4 أهداف.

ورد باريس سان جيرمان الثأر لبرشلونة بعد موقعة مارس 2017 التي كتب فيها الفريق الإسباني ريمونتادا شهيرة على ملعب كامب نو، بالفوز إيابًا (6-1) بعد الخسارة ذهابًا برباعية نظيفة.

المفارقة أن لويس إنريكي كان هو صاحب الريمونتادا في المرتين، الأولى مع برشلونة والثانية رفقة باريس سان جيرمان.

كما شهدت مباراة تفوق الأستاذ إنريكي على تشافي الذي تتلمذ تحت قيادته في برشلونة، تألقًا خاصًا من الفرنسي عثمان ديمبيلي، إذ سجل في الذهاب والإياب معًا هدفين، وحصل على ركلة جزاء.