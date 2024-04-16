تعرف على موعد عودة الشناوي وإمام والشحات لتدريبات الأهلى

يفقد فريق الأهلي خدمات عدد من أبرز نجومه بسبب الإصابات في الفترة الأخيرة، حيث يخوض مباريات هامة بدون هؤلاء اللاعبين.

تعرض المارد الأحمر للخسارة أمام الزمالك أمس «الإثنين»، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري المصري بنتيجة 1-2، في ظل المعاناة من غيابات في صفوفه.

وكشفت مصادر إعلامية، أن نجوم الأهلي: «محمد الشناوي، إمام عاشور، حسين الشحات، أليو ديانج» بحاجة إلى 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، ما يعنى غياب الرباعي عن مواجهتي مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المارد الأحمر حامل اللقب، ضيفًا على خصمه يوم السبت المُقبل 20 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل استضافته الجمعة 26 من الشهر ذاته، ولن يلحق هؤلاء النجوم باللقائين.

نجح المارد الأحمر في الفوز على سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب في ربع النهائي في أرضه بهدف نظيف، ويريد تكرار ذلك في الكونغو.