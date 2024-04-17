محمد شكرى.. صفقة الأهلي الجديدة مُصاب بالرباط الصليبى 

تلقى النادي الأهلي، ضربة قوية بعد إصابة صفقته الجديدة بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي موسمه الحالي بطريقة صادمة.

وكان النادي الأهلي، قد قرر عودة لاعبه السابق محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وحسب تقارير إعلاميىة، فأن لاعب سيراميكا محمد شكري، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة.

وقرر النادي الأهلي، في وقتٍ سابق، عودة محمد شكري، وكذلك الجزائري أحمد قندوسي في الموسم المقبل، رداً على رفض سيراميكا كليوباترا بيع محمد بسام، حارس المرمى، للقلعة الحمراء.

وتمثل إصابة شكري، صدمة قوية للنادي الأهلي بعد إعلان عودته، حيث سيغيب عن الملاعب فترة طويلة قد تصل لمدة 9 أشهر قادمة.

وفكّر النادي الأهلي، في عودة محمد شكري من أجل تعزيز الجبهة اليسرى تحسباً لرحيل التونسي علي معلول عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري، لعدم التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده.