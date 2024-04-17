مديرية التموين بالفيوم:توريد 2500 طن حتي الآن بالفيوم .. و القدرات التخزينية تصل إلي 200 ألف و300 طن

أكد “السيد حرز الله “مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، ،أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوي المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألف و 524 فدانا ، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و18 اردب، و تصل إلي 24 اردب في بعض المناطق, مشيرا إلى أنه تم استلام 2500 طن قمح حتي صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم…جاء ذلك خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين.

وأوضح حرز الله أنه يتم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنا تتخطي 700 طنا في ذروة الموسم.

فيما قال المهندس أحمد حسان مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم أن السعة الإجمالية للصومعة 60 الف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن، موضحا أن الصومعة تم إنشاءها في عام 2017 ضمن المنحة الإماراتية بعدد 25 صومعة لصالح وزارة التموين.

وأضاف مدير صومعة طامية أن المساحة المنزرعة من القمح في مركز طامية تبلغ 31 الف و 169 فدانا.

من جانبه قال المهندس محمد عبد العزيز مشرف صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين في منطقة شمال الصعيد ( الفيوم و الجيزة و بني سويف ) أنه تم استلام حتي الآن ما يقرب من 3000 آلاف طن النسبة الأكبر منها في الفيوم ثم بني سويف و الجيزة، و مستهدف استلام نحو 390 ألف طن خلال موسم التوريد في الثلاثة محافظات.

واضاف عبد العزيز أن إجمالي السعات التخزينية التابعة للشركة في منطقة شمال الصعيد تبلغ 390 الف طن بعدد 7 صوامع، موزعة كالتالي : بني سويف 120 الف طن في صومعتي سدس 60 الف طن و كوم ابو راضي 60 الف طن.

وتابع عبد العزيز أن محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 الف طن، موزعة 60 الف طن صومعة طامية و 60 الف طن صومعة قصر الباسل.

وأوضح عبد العزيز أن محافظة الجيزة بها 3 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 150 الف طن ( برقاش 60 الف طن , و بني سلامة 60 الف طن ، أطفيح 30 الف طن ) .

أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

نوه إلي حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

وأوضح رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر توريد الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

وأضاف الشحات أن عمليات توريد القمح المحلي لموسم 2024 اختيارية، موضحا أن هناك اقبال كبير من المزارعين على التوريد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في جميع محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه مستهدف استلام 230 ألف طن قمح في محافظة الفيوم خلال موسم التوريد المحلي لعام 2024 ، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 171 الف و524 فدان.