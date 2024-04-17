اقتراح برلماني لوزير النقل لإقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بدمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب اقتراح برغبة موجه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بشأن إقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط التي تحتوي علي ثلثين أسطول الصيد بجمهورية مصر العربية.

وأكدت النائبة؛ أن مدينة عزبة البرج لا يوجد بها ميناء، ولكنها عبارة عن نقطة خروج للمراكب من ناحية اللسان والخروج من فرع النيل المالح للبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن تلك النقطة لا تمثل الأمان بالنسبة للمراكب في فترات النوات، خاصة مع إرتفاع الأمواج بالبحر مع هدوء النيل المالح، مما يؤدي لوجود إصابة وتكسير في قاع المركب عند إرتفاعها وهبوطها في مصدات الأمواج التي تعمل كحماية للشاطئ عند منطقة اللسان برأس البر.

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: لذلك اقترح بإقامة ميناء صيد أسوة بمنطقة المعدية بالبحيرة، مشيرة إلى أن مصر حصلت على منحة فى منتصف التسعينات من دولة اليابان لإقامة مشروع يتمثل فى إنشاء ميناء صيد بمنطقة المعدية بالبحيرة، مما يساهم فى توفير فرص عمل مقننة يعمل بها أبناء الجمهورية جميعا، إلا أنه لم يتم إنشاء هذا الميناء حتى الآن.

واختتمت: إنشاء هذا الميناء سيساهم فى إقامة مصانع للثلج والشباك والكراتين والتغليف والتعبئة ومصانع للأسماك المدخنة والمجمدة والمملحة، مما سيجعلها فرصة لفتح أبواب الرزق لدمياط وغيرها من المحافظات الساحلية.