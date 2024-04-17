حزب المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس المخابرات الروسية تأكيد لدور مصر المحوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس المخابرات الروسية، تأكيد على دور مصر المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح أباظة؛ أن اللقاء استهدف بحث سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن رؤية مصر واضحة وثابتة بضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.

وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة سيكون من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، المجتمع الدولي بالاسراع فى تنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من اتساع رقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد “سيرجي ناريشكين” رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.