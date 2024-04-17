كولر يحسم مصير أنتونى موديست مع الأهلى

أفاد مصدر بالنادي الأهلى، أن المدير الفني للمارد الأحمر، السويسري مارسيل كولر، قد حسم مسألة بقاء مهاجم الفريق، الفرنسي أنتوني موديست، من عدمها في ظل المستوى الذي يقدمه منذ انضمامه للأهلي.

وأوضح المصدر، أن الأنباء التي انتشرت عن اتخاذ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قرارا بإخطار أنتوني موديست، بأن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق حتى لو لم يوافق كولر، عى أنباء عارية تماما من الصحة ولم تحدث مثل هذه الأنياء.

وأضاف المصدر: «قرر مارسيل كولر أن يكون الموسم الحالي هو الأول والأخير لأنتوني موديست مع الأهلي، وأخطر لجنة التخطيط بهذا القرار، وطلب من لجنة التخطيط إعداد ملف كامل للمهاجمين حتى يكونوا بدلاء لـ أنتوني موديست الفترة المقبلة».

وأختتم المصدر تصريحاته، قائلًا: «العبء الآن على لجنة التخطيط بضرورة توفير احتياجات مارسيل كولر في التدعيمات المقبلة، بضرورة التعاقد مع مدافع «أجنبي»، ظهير أيسر «أجنبي»، مهاجم «أجنبي» في فترة الانتقالات الصيفية».