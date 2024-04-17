الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى

يُفكر حاليًا، المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، في الدفع بالفلسطينى وسام أبو على، مهاجم الفريق، على رأس تشكيلة القلعة الحمراء لملاقاة مازيمبى الكونغولى، يوم “السبت” المقبل، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية، أن مارسيل كولر، يقوم حاليًا بنجهيز الفلسطينى وسام أبو على، من أجل قيادة هجوم الفريق، لمواجهة مازيمبى الكونغولى، بسبب تراجع مستوى مهاجم الفريق، الفرنسي أنتوني موديست خلال المباريات الماضية.

وقالت التقارير الصحفية أن وسام أبو على، بات هو الأقرب لقيادة هجوم النادى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى في ظل ظهوره بشكل جيد، بعدما دخل كبديلا في مباراة الزمالك، يوم «الاثنين» الماضى.

وانضم الفلسطيني وسام أبو علي لصفوف النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد لمدة 4 مواسم ونصف قادما من سيريس السويدي، ويذكر أن بعثة النادى الأهلى، غادرت اليوم «الأربعاء» إلى الكونغو من أجل ملاقاة مازيمبي، يوم «السبت» المقبل.