تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بذهاب نصف نهائى أفريقيا

يخوض فريق النادى الأهلى عصر اليوم «الخميس»، أول مران فى الكونغو استعداداً لمباراة مازيمبى، والمقرر لها الثالثة من عصر يوم «السبت» المقبل بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلى اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالكونغو التى وصل إليها مساء أمس على متن طائرة خاصة بعدما خاض الفريق مراناً صباحياً بالقاهرة.

وذكرت مصادر فى النادى الأهلى أن المدير الفنى للأحمر، السويسرى مارسيل كولر، يجرى تغييرات على تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى الكونغولى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل مارسيل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على، للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران غدًا «الجمعة»، ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.