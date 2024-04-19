وزارة الهجرة تطلق فيلم “حلقة وصل” على منصات التواصل الاجتماعي

احتفالا بيوم التراث العالمي الذي يوافق ذكراه 18 أبريل من كل عام، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فيلم “حلقة وصل” على منصات التواصل الاجتماعي في إطار المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”.

وبإطلاق فيلم “حلقة وصل”، ضمن المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” في مرحلتها الثانية “جذورنا المصرية” تستهدف وزارة الهجرة تعريف أبنائنا من المصريين بالخارج بحضارة مصر أعظم وأقدم حضارة عرفها التاريخ والتي كانت ولا زالت مهد الحضارات وممر البشرية نحو العالم بقيمها النبيلة التي توارثتها الأجيال، من خلال تمسكنا بلغتنا وتاريخنا وتراثنا الحضاري والثقافي والإنساني والاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة التي جسدت مختلف أنواع التراث الإنساني في مختلف العصور على أرض الكنانة مصرنا الحبيبة.

وخصصت منظمة اليونسكو 18 أبريل من كل عام للاحتفال بالتراث العالمي، بهدف حماية التراث الإنساني من الاندثار، ولتعزيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والحفاظ عليه من خلال توجيه المزيد من الاهتمام كل عام بالمناطق الأثرية وإعطاء الفرصة للشعوب أن تقف أمام ثقافتها وتراثها، فالتراث هو الذاكرة الحية للمجتمعات وإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية، بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها في أعماق الماضي وبوابة الحضارات، ومصدرًا للإلهام والإبداع المعاصر.