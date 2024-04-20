وزارة العمل
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تستهدف خلف فرص عمل جديدة.. أبرز 8 معلومات حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

كتب محمد مختار
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يجرى خلال هذه الفترة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية.. وهناك مجموعة من المعلومات بشأنها منها:

1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة..

2-توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.

3- دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى.

4- تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.

5- وتدعو “الإستراتيجة” لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل.

6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.

7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.

8- تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.

محمد مختار
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