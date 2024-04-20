برلماني: تنفيذ الحكومة توصيات الحوار الوطني تأكيد على جديته

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توصيات الحوار الوطني، تأكيد على جدية الحوار الوطني.

وأوضح عباس: أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التواصل بين الحكومة والشعب، وتحقيق التقدم المستدام للمجتمع، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات ستُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار النائب إلى أن هذه التوجيهات تبرز اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطنى وحرصه على تهيئة كل الأوضاع بحيث يحقق كل الأهداف، موجها الشكر للحكومة لإهتمامها بمخرجاته الحوار الوطني.

وتابع: أن الحوار الوطني قصة نجاح صنعها الرئيس السيسي، وشارك بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للخروج بتوصيات هامة للقضايا الهامة التي تمس الوطن، وهو ما لم يحدث من قبل.

ولفت إلى أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

وأضاف: أن هذه التوصيات ستسهم بقوة في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات.