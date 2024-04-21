الترجي يفوز على صنداونز بهدف دون رد فى دورى أبطال أفريقيا

فى المباراة التى أُقيمت على الملعب الاولمبي حمادى العقربى، حسم الترجى التونسى موقعة الذهاب أمام صنداونز الجنوب أفريقى بنتيجة 1-0 في اللقاء الذى أقيم، مساء أمس «السبت»، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد لصالح الترجي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، عن طريق البرازيلي يان ساس، ويستضيف فريق صنداونز نظيره فريق الترجي في لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل 26 أبريل الجاري.

ويلتقي الفائز من لقاء الترجي وصنداونز مع المتأهل من مباراة الأهلى ومازيمبى في نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقاسم الفريقان السيطرة في بداية المباراة ولكن بدون خطورة كبيرة على المرمى، وجاءت أولى الفرص للفريق التونسي في الدقيقة 10 بعد كرة طولية من وسط الملعب ولكن خرج حارس صنداونز من مرماه وشتت الكرة.

وفي الدقيقة 14 أطلق أليندى لاعب صنداونز تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى المرمى، وطالب الترجي في الدقيقة 33 بركلة جزاء بداعى لمسة يد ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

وجاءت الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، لتشهد الهدف الأول لصالح صنداونز ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، وأهدر الترجي أخطر فرصة في الشوط الأول بالدقيقة 38 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء واصطدمت في القائم ثم ارتدت ثم تسديدة مقصية ولكن قام دفاع صنداونز بإبعاد الكرة من على خط المرمى في الوقت المناسب.وفي الدقيقة 40 نجح الترجي أن يسجل الهدف الأول عن طريق يان ساسي، ليتقدم أبناء باب سويقة بنتيجة 1-0، وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الترجي على صنداونز بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 58 أنقذ حاس الترجي مرماه من تسديدة خطيرة لصنداونز من داخل منطقة الجزاء، وكان صنداونز قريبًا من التعادل في الدقيقة 70 بعد تنفيذ ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء ثم لمسة رأسية ولكن تصدى لها الحارس أمان الله مميش.

وأهدر صنداونز هدفا في الدقيقة 84 بعد تسديدة قوية من موتوبي مفالا خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى حارس الترجي ببراعة.وحافظ الترجي على تقدمه بنتيجة 1-0 أمام صنداونز حتى نهاية المباراة، ليضع العملاق التونسي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.