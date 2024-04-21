مارسيل كولر يتعهد بمنح أحمد عبد القادر فرصة فى الأهلى

تعهد المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، بمنح لاعبه أحمد عبد القادر فرصة الظهور فى مباريات المارد الأحمر بصفة أساسية، بعد تألقه فى مباراتى الزمالك ومازيمبى الكونغولى.

وعاد أحمد عبد القادر لحسابات كولر الفنية بداية من مباراة القمة أمام الزمالك بعدما شارك بديلا ونجح فى تسجيل هدف الأهلى الوحيد، رغم الخسارة بهدفين، ولكن اللاعب ظهر بشكل متميز دفع المدرب السويسري لمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسى فى مباراة مازيمبى الكونغولى فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل السلبى.

واشترط كولر على لاعبه ضرورة مواصلة التدريبات بجدية وخوض المباريات بمزيد من التركيز وتطويع مهاراته لصالح الأهلى حتى يستمر أساسياً فى تشكيل الفريق بالمباريات المقبلة، والتى تعد حاسمة سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.