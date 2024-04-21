فى تصفيات كأس العالم.. حسام حسن يواجه بوركينا فاسو 5 يونيو المقبل

تتوقف مسابقة الدورى الممتاز «دورىNile»، بداية من 28 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، قد استقر على تحديد يوم 5 يونيو المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتى تقام بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات على حساب منتخب جيبوتي فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.