50 مليون يورو لرحيل مرموش في الصيف يحددها آينتراخت فرانكفورت

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، أن فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، قام بتحديد سعر النجم المصري عمر مرموش لرحيله في الصيف المقبل.

ولفت المحترف المصري عمر مرموش أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال هذا الموسم، بعد الأداء الرائع الذي قدمه في الدوري الألماني، حيث سجل عمر مرموش 11 هدفاً وصنع 6 آخرين في الدوري الألماني خلال هذا الموسم.

ووفقاً لشبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، فإن نادي آينتراخت فرانكفورت تلقى استفسارات من العديد من الأندية للحصول على خدمات عمر مرموش صاحب الـ25 عاما.

وأشارت الشبكة الألمانية، إلى أن فرانكفورت لن يمانع رحيل مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة إذا حصل على مقابل مادي يبلغ 50 مليون يورو.