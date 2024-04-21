قيادات سياسية وتنفيذية يشهدون حفل ختام الأنشطة لمدرسة نور السلام الإنجيلية بالقناطر

احتفلت مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية بختام الأنشطة السنوية بحفل مميز بحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، والدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية.

انطلق الحفل بافتتاح معرض الفنون التشكيلية للمواد التعليمية، الذي شهد تألقا وإبداعا فنيا راقيا للطلاب، ثم بدأ الحفل بالسلام الوطني وكلمات الترحيب بالحضور- تحدث خلالها- الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، عن دور مدارس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر- منذ نشأتها- في تنمية الفرد وبناء شخصيته، موضحا أهمية الأنشطة الصفية في تشكيل قيم المحبة والتعاون، فالأنشطة تمثل منبرا مثاليا لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب، مما يعزز الروح الاجتماعية والمشاركة، وتساهم في بناء جيل واع متمسك بقيم المحبة والتضامن، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة لبلدنا الغالية مصر.

وأشاد الدكتور سمير حماد، نائب محافظة القليوبية، على دور مدارس السنودس الرائد في تطوير التعليم، وبناء مستقبل أفضل لجيل المستقبل، مؤكدا على الجهود الجبارة التي تبذلها في توفير بيئة تعليمية محفزة ومثمرة، تساهم في تنمية قدرات ومهارات الطلاب وتأهيلهم لمواجهة تحديات الحياة بثقة وإيجابية، كما أعرب سيادته عن تقديره للتفاني والإخلاص الذي يظهره طاقم المدرسة في مساعدة الطلاب على تحقيق أحلامهم وتحقيق أهدافهم التعليمية والشخصية.

وعبر الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن فخره واعتزازه لانتمائه إلى مدرسة نور السلام بالقناطر الخيرية التي أسهمت في بناء شخصيته وتشكيل مسيرته التعليمية، مشيدا بدور أعضاء هيئة التدريس في تقديم التعليم بجودة عالية وتنمية المواهب لدى الطلاب، مؤكدا على أهمية التعليم في بناء مجتمع مثقف ومتطور. وعن أهمية الأنشطة الفنية و الرياضية التي لا تقل عن أهمية النشاط الأكاديمي، وأعرب عن تمنياته للمدرسة بالمزيد من التقدم والنجاح في المستقبل.

ومن قيادات الكنيسة الإنجيلية حضر الحفل القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، والقس رزق الله نوح، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري، والقس مراد عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، والقس ناجح فوزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية.

ومن بين قيادات إدارة القناطر الخيرية التعليمية: عايدة جبريل مدير عام الإدارة، ابتسام أبو زيد وكيل الإدارة، سماح عبده مدير الشؤون التنفيذية، منار محمود مدير التعليم الخاص، نادية عبده مدير العلاقات العامة، هانئ ألفي مدير المدرسة، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية ومجلس الآباء والأمناء، وأولياء الأمور.