وزارة العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريبية مجانية بمعهد “دون بوسكو” الايطالي

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، عن بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مجموعة من المهن الفنية واللغات الاجنبية ،والمهارات الحياتية ، لمدد تتراوح من 15 يوم وحتى شهرين ، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل مع معهد الساليزيان الايطالي “دون بوسكو ” فرع الأسكندرية ، بعد الزيارة الميدانية للمعهد لوضع اليات التنفيذ، كما جرى المرور على أقسام المعهد التى سوف يجرى تنفيذ الدورات التدريبية للشباب بها طبقا لبنود البروتوكول ، حيث أنه بموجب هذا البروتوكول ، تقوم مديرية العمل بترشيح المُتدربين من راغبي العمل أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين على برامج تدريب المُدربين والمُستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب لدى”المعهد الإيطالي” وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها ، والاشتراك مع “المعهد ” في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين على البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل ، وذلك بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى ..

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية أن تلك الدورات التدريبية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وتفعيل التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتوفير برامج مستحدثة للتدريب المهنى ، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، والاستمرار فى دعم الشباب للحصول على فرص عمل لائقة ، أو بدء مشروعاتهم الخاصة ، وأضاف وكيل المديرية أن البرامج التدريبية المتاحة تشمل : 3 مراحل أولها التدريب على مهن فنية ومنها التركيبات الكهربائية ، وكهرباء تحكم آلي ، ولف محركات كهرباء ، والإلكترونيات ، والتبريد والتكييف ، والخراطة ، ولحام اكسجين ، و لحام ارجون ، والخياطة والتفصيل ، ثانياً دورات اللغات الاجنبية ومنها اللغة الإيطالية ، واللغة الإنجليزية ، وثالثاً دورة المهارات الحياتية .

وأشار وكيل المديرية ، أن التقديم للحصول على الدورات المشار إليها من خلال الرابط الإلكتروني التالى : https://forms.gle/oG7c4EzN6UcTnKXRA ، وسوف يتم التواصل مع راغبى التدريب المسجلين بالموقع لتحديد موعد المقابلة وتنفيذ الدورات فور اكتمال الأعداد المطلوبة ، والشروط موضحة بالإعلان المرفق ، كما سيتم الإشراف على الدورات من قبل الأب جيسودوس أروكيام مدير المعهد ، والإدارة العامة لمراكز التدريب بالأسكندرية ، مؤكداً على أنه بحسب “البروتوكول” أيضًا، يلتزم “معهد الدون بوسكو”، بتدريب راغبي العمل التدريب النظرى والعملى وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المُعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين على البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل.