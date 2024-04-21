سؤال برلماني للتعليم العالي بشأن منع كلية السياحة والفنادق طالبة من الدخول لإرتدائها فستان

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزري الاستثمار، والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبة من دخول الكلية لإرتدائها فستان! بما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس”.

وتساءلت النيابية: هل الفستان ممنوع إرتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟ وهل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟ وهل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وما هي هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟

وأوضحت النائبة سميرة الجزار: أنه من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهم، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم.

وطالبت النائبة بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتي لا تتكرر الواقعة وحتي لايتم الجور على حرية الطالبات في إرتداء الفستان وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر.

وطالبت النائبة بإحالة الأسئلة واستدعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشخصه للرد على الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة.