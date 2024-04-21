مجلس الشيوخ يستقبل وفد لجنة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.

في بداية اللقاء، رحب عبدالرازق بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموز وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الركيزة الاساسية في بناء الوطن.

و شدد على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن و إعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات،

واقترح رئيس مجلس الشيخ تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.

من جانبه أشاد المستشار الدكتور خالد القاضي بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

و أضاف أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون و نشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.

وشدد “القاضي” على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

حضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، النائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، ومن أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا الأسقف العام و رئيس المركز القبطى الارثوذكسى، والدكتور عمرو الورداني مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،