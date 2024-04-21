السلع التموينية  تتعاقد على شراء 500 ألف طن  من السكر الحر لتعزيز المخزون الاستراتيجي

انتهت ممارسة الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الموافق ٢١ أبريل ٢٠٢٤ بشراء كمية ٢٥٠ ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر يوليو ٢٠٢٤.

كما قامت هيئة السلع التموينية بشراء كمية ٢٥٠ ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة من شهر يوليو حتى شهر أغسطس ٢٠٢٤، ليكون آجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر ٥٠٠ ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر اغسطس ٢٠٢٤، مع إستمرار شركات إنتاج السكر من البنجر وإنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية من قصب السكر في إنتاج السكر الأبيض وطرحه في السوق. .