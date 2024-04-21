الزمالك يصعب مهمته في الكونفدرالية ويتعادل سلبيا مع دريمز الغانى

أحبط فريق نادى الزمالك أحلام جماهيره بتعادل سلبي مخيب للآمال، مع ضيفه دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

فشل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تريحه أمام منافسه الغانى الشرس، في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، بعدما نجح دريمز في فرض التعادل السلبى عليه خلال المباراة التي أقيمت اليوم “الأحد”، على استاد القاهرة الدولي.

وفشل الأبيض في استغلال الفرص الخطرة القليلة التي لاحت له في هز شباك دريمز، ليصعب المهمة على نفسه قبل لقاء الإياب أمام منافسه الغانى الذى يتطلع لمواصلة إنجازه التاريخي في البطولة القارية.

وكان دريمز بلغ نصف نهائى الكونفدرالية في ظهوره الأول بالبطولة الأفريقية، محققا إنجازا غير مسبوق.

وبات دريمز أول فريق غاني يصل للدور نصف النهائي في الكونفدرالية الأفريقية منذ عام 2005، عندما مثل هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو غانا في النسخة الأولى من المسابقة.

ويسير الفريق الغانى بذلك على نهجه المعتاد في البطولة القارية بتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل الانقضاض على خصمه عندما يستضيفه على أرضه.

وكان دريمز، قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الملعب المالي في عقر داره ذهابا بنتيجة 2-1، والتعادل إيابا في غانا بنتيجة 1-1، فيما تأهل الزمالك إلى نصف النهائي على حساب الملعب، ليواصل مغامرة جديد في البطولة.