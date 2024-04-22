3 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ19 للدورى الممتاز اليوم

تنطلق اليوم «الاثنين»، منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع زد إف سى مع الجونة، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلى، وأخيراً الداخلية مع مودرن فيوتشر.

ويغيب عن الظهور في هذه الجولة فريقا الاهلى والزمالك، بسبب ارتباط المارد الاحمر بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا أمام مازيمبى الكونغولى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وخوض الفارس الأبيض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغانى.

زد إف سى يستضيف الجونة

يستضيف فريق زد إف سي نظيره فريق الجونة، في الرابعة عصر اليوم الاثنين، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق زد إف سى المركز الخامس فى جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر ثلاث مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق الجونة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile» برصيد 25 نقطة.

الإسماعيلى ضيفاً على زعيم الثغر

يلتقي فريق الإسماعيلي بنظيره الاتحاد السكندري فى قمة جماهيرية كبيرة، تنطلق أحداثها في السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصرى هذا الموسم.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب دورى nile برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 18 لقاء فاز فى أربع مواجهات وتعادل فى ست مباريات، بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

فى المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile” برصيد 28 نقطة.

مودرن فيوتشر والداخلية

يلتقى فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية باستاد السلام، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عسر من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض الفريق 16 مباراة، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

وفى المقابل يحتل فريق الداخلية المركز الأخير برصيد 10 نقاط، جمعها من 17 مباراة ولديه مباراة مؤجلة، وحقق الانتصار في مباراة وحيدة بجانب تعادله في 7 مباريات وتلقيه 9 هزائم.

وكان مودرن فيوتشر قد تغلب على الداخلية في مباراة الدور الأول، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين 26 سبتمبر الماضي، وسجل هدفي مودرن فيوتشر وقتها كل من، عمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت من ركلة جزاء.

واستعاد مودرن فيوتشر نغمة الانتصارات، بعدما تغلب في مباراة الجولة الماضية على فاركو بثنائية نظيفة، سجلها أحمد عاطف ومحمود رزق لاعبا الفريق.