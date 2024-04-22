بعد خفض أسعاره..التموين: بدء إنتاج الخبز السياحي والفينو طبقاً للأسعار والأوزان الجديدة

أعلنت وزارة والتموين و التجارة الداخلية أن المخابز السياحية والافرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز في السوق المحلية.

و نص التوجيه الصادر ان تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام خلال جولة المركز الإعلامي بالوزارة على المخابز السياحي والافرنجية بمحافظة الجيزة : رصدنا إلتزام المخابز بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد انتاج الخبز السياحي والفينو.

و أكد كمال ان القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الاوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار واوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

وأكدت هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو.

وأضافت غريب، تم أيضا التنبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود اي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.