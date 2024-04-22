مدير الرقابة التموينية: 23 حملة تموينيه للتأكد من  إلتزام المخابز السياحية والافرنجية بالأسعار الجديدة

كشف محي الدين إسماعيل مدير الرقابة التموينية بمديريات التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم منذ صباح اليوم عمل 23 حملة تموينيه على مختلف أنحاء المحافظة بهدف التأكد من إلتزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار المعلنة.

فيما أكد “خالد صبري” المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوي الجمهورية بدأت في انتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف صبري أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

و ناشد المتحدث الرسمي بإسم الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع أصحاب المخابز السياحي والافرنجي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التموين.

وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التجارية أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 الي ل 16 الف جنيها، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 الي 24 الف جنيها.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيه وزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز في السوق المحلية ونص التوجيه على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام .