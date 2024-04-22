برلمانية تطالب الحكومة بوقف الكشف المتكرر على ذوي الإعاقة لبحث أحقية الاستفادة من المعاش

استعرضت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدم منها بشأن المعاشات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سواء المورثة أو المستحقة نتيجة إعاقة لا يرجى شفاؤها ، والآخر المتعلق بأحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين.

وطالبت “حازم”، خلال اجتماع اللجنة، بعدم الكشف بشكل متكرر على الإعاقات المستديمة التي لا يرجى شفاؤها، واقتصار الكشف على الإعاقات القابلة للعلاج، لأن الكشف يمثل تعب وإرهاق لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه خلال فترة الكشف يتم قطع المعاش عن المستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بوقف الكشف المتكرر لتفادي الإرهاق من جهة وتفادي وقف المعاش لأنه يمثل أزمة بالنسبة لهم.

من جانبه، قال ممثل الحكومة، محمد فتحي عبد الوهاب، استشاري الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الذين يعانون من إعاقات مستديمة لا يرجى شفاؤها، يحصلون على معاشات مدى الحياة، ولا يوجد أي كشف متكرر على هؤلاء ولدينا تعليمات بهذا الأمر، لافتا إلى أن بعض الحالات الأخرى التي يرجى شفاؤها يتم الكشف عليها بصفة متكررة لبحث أحقيته في الحصول على معاش.

ونوه بأن حصول المستفيد على معاش مدى الحياة لا يكون إلا في حالات الإعاقة الكلية.