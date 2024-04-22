ثلاثية زد اف سى أمام الجونة تصعد به لوصافة “دورىNile”

أمطر فريق زد اف سى شباك ضيفه فريق الجونة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الإثنين”، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح فريق زد التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه بيتر زيلو موتوموسي، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم عاد اللاعب نفسه ووقع على ثلاثية فريقه في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني تنافس الفريقان على إهدار الفرص السهلة، وسط محاولات من الجونة للعودة في النتيجة، فيما حاول زد تعزيز النتيجة في أكثر من مرة، ولكن دون تغيير في النتيجة.

بهذا الفوز رفع زد رصيده للنقطة 30، ليقفز مؤقتًا لوصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 25 في المركز السادس.