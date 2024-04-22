مباردة “خير مزارعنا لأهالينا” في الكاتدرائية

استقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا”، تشكيلة كبيره و متنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

وأعرب مدير الديوان البابوى عن شكره وتقديره للأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادره “خير مزارعنا لأهالينا” في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتحت أكبر معرض على مستوي الجمهوريه لبيع السلع والمنتجات الغذائيه للمواطنين بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين ٢٠٪ و ٥٠٪ مما جعل المعرض يلاقي رواجًا وإقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وثَمَّنَ قداسه البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال الهام معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.