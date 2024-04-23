الزمالك يفاوض باتشيكو وبوطيب لتجنب إيقاف القيد مجددا

ينتظر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، وصول رد المدير الفنى السابق للفريق، الصربى جيمى باتشيكو، وكذلك اللاعب المغربى خالد بوطيب.

وأكد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المسئول عن هذا الملف عمرو أدهم، أن النادى فى انتظار ردا من الثنائى باتشيكو وبوطيب على جدولة وتسوية المستحقات، حيث تم التواصل معهما، وفى انتظار الرد قائلا: «منتظرين الرد منهم».

كان رئيس نادى الزمالك حسين لبيب، قد أكد أن النادى أصبحت عليه غرامات تصل إلى 3 ملايين دولار من عقوبات باتشيكو وخالد بوطيب الذي لم يلعب 50 دقيقة في الزمالك، ووُضع له عقد غريب، وفرجانى ساسى، ليصبح النادى الأبيض مطالب بدفع ما يقرب من 150 مليون جنيه من جديد حتى لا يتعرض لإيقاف القيد.

وهناك عدة سيناريوهات وضعها مجلس إدارة نادى الزمالك، لتفادى إيقاف القيد فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب المديونيات المستحقة للمغربى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق، حيث حصل بوطيب على حكم بتأييد أحقيته في المديونية بالكامل، وينتظر باتشيكو الحكم فى الجلسة المقرر لها 30 من الشهر الجارى.

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، فى السيناريو الأول للتواصل مع خالد بوطيب والاتفاق على جدولة المبلغ المستحق، وكذلك التواصل مع باتشيكو للاتفاق على الجدولة، وهذا الأمر تجد فيه إدارة القلعة البيضاء صعوبة لعدم قدرة التواصل مع أي منهما بشكل مباشر، وفى السيناريو الثانى تسعى إدارة الزمالك لتوفير المبالغ المستحقة على النادى، وإن كانت مبالغ باهظة، ولكن تسعى الإدارة للبحث عن موارد مالية لسد تلك الخانة خشية تجدد إيقاف القيد.