اقتصادية البرلمان تؤكد دعمها للمنح المخصصة لمواجهة ملف النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على دعمه بشكل مستمر لكل المنح التي تنجح الحكومة في الحصول عليها من جهات التمويل المختلفة، وخاصة إذا كانت لها علاقة مباشرة بملفات تهم المواطن وتمثل خطورة كبيرة حال عدم مواجهته بحسم مثل ملف النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية في القاهرة الكبرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي .

ولفت أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن 9.130 مليون دولار أمريكي منحة إضافية للمنحة الأساسية والمقدرة بـ 200 مليون دولار، والمنحة الإضافية ستكون للمكون السادس الخاص بالنفايات الإلكترونية ومخالفات الرعاية الصحية، متابعا: “كنت أتمنى من الحكومة واللجنة المعنية أنها تبلغنا بما تم على مدار الفترة الماضية من واقع صرف الـ 200 مليون دولار كمنحة أساسية لمواجهة المكونات الخمسة من 2021، التي تشمل النفايات الصلبة وإدارة جودة الهواء وغيرها.

من جانبه عقب مقرر الجلسة مؤكدًا على أن الـ200 مليون دولار تم العمل على صرفهم فى المكونات الخمسة فى الاتفاقية بما يخدم جهود الدولة على أرض الواقع فى ملف التغير المناخي.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

ولفت تقرير لجنة الطاقة، إلى جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.