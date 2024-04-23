وزير النقل يبحث مع نظيره الليتواني زيادة التعاون المشترك في قطاعات النقل

التقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، ماريوس سكوديس وزير النقل الليتواني وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة قطاع النقل البحري وحضر اللقاء السفير أرتوراس جايليوناس – سفير ليتوانيا بالقاهرة

و أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة قطاع النقل البحري بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وهو ما اكد عليه نظيره الليتواني حيث أشار الى اهتمام الحكومة الليتوانية بزيادة التعاون مع مصر وخاصة في مجال النقل وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وان مصر هي البوابة الرئيسية لإفريقيا مشيدا بالتجربة المصرية في بناء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي وصفها بالرائعة مؤكدا على أهمية تلك الشبكة في تسهيل حركة تنقل السائحين القادمين من مختلف دول العالم ومنهم السائحين الليتوان وهو ما أكده وزير النقل المصري حيث أشار الى ان الشركات المصرية تقوم بتنفيذ كافة اعمال البنية الأساسية في تلك المشروعات ويتم التعاون مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة والوحدات المتحركة كما اكد على أهمية وسائل النقل الجماعي الحديثة في تقديم خدمات متميزة وسريعة وصديقة للبيئة للسائحين سواء داخل القاهرة او من القاهرة الى المقاصد السياحية المختلفة ولاسما المقاصد السياحية بصعيد مصر

ثم تناقش الجانبان في عدد من من المشروعات التي يمكن ان تمثل انطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل وخاصة في مجال النقل البحري حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع بالانتهاء من اعداد مذكرة تفاهم بين مينائي كلايبيدا في ليتوانيا والإسكندرية بمصر وخاصة وان شركة MSC العالمية التي تدير محطة حاويات بميناء كلايبيدا بليتوانيا تعمل في ثلاثة موانئ مصرية هي مينائي الإسكندرية والسخنة البحريين والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان وهو ما يساهم في زيادة حجم التبادي التجاري بين الجانبين من خلال زيادة حجم الصادرات المصرية ولاسيما الخضر والفاكهة الى ليتوانيا واستقبال الصناعات الليتوانية مثل الصناعات الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان وحيث اكد الوزيران على ان هذه المذكرة ستكون نقطة انطلاقة هامة لزيادة حجم التعاون بين الجانبين

وأعرب وزير النقل الليتواني عن امتنانه لترتيب زيارته والوفد المرافق له لميناء الإسكندرية للإطلاع علي التطور الكبير في الميناء الذي يعد اكبر الموانىء المصرية ومشاهدة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض و التي تم افتتاحها خلال الأشهر الماضية والتي تعد واحدة من افضل المحطات بحوض البحر المتوسط وكذلك الاطلاع علي عدد من المشروعات التي تم وجاري تنفيذها حيث اكد وزير النقل المصري أن هذا التطور الكبير في ميناء الإسكندرية وهذه المشروعات العملاقة يأتي تنفيذها في اطار تنفيذ ميناء الاسكندرية الكبير وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

وفي نهاية اللقاء قدم وزير النقل بليتوانيا دعوة الى نظيره المصري لحضور فعاليات المنتدى الدولي للنقل (ITF) والذي ستقام فعالياته الشهر القادم بالمانيا حيث أن وزير النقل الليتواني هو الرئيس الدوري للمنتدى و رحب وزير النقل المصري بتلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام