سموحة يمطر شباك بلدية المحلة برباعية نظيفة في “دورىNile”

حسم فريق سموحة مساء اليوم “الثلاثاء”، المواجهة أمام نظيره فريق بلدية المحلة برباعية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.

أقيمت المباراة على ملعب «الإسكندرية» معقل الفريق السكندري سموحة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح عمرو قلاوة أهداف سموحة في الدقيقة الـ33 من رأسية قوية، وأضاف جاستيس أرثر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ42 من زمنالشوطالأول.

وعزز حسام حسن بالهدف الثالث في الدقيقة الـ49 بعد أسيست من أبو بكر ليادي، واختتم جونيور أجاي أهداف الفريق السكندري في الدقيقة الـ82 من عمرالمباراة.

وبهذة النتيجة، يقفز نادى سموحة إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.

فيما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة رقم 19 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى 2024 من 18 لقاء.