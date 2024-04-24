عرضا فرنسيا ينهى رحلة أنتونى موديست مع الأهلى

كشف تقرير صحفى اليوم «الأربعاء»، عن أن الفرنسى أنتونى موديست، مهاجم النادى الأهلى، يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجارى، بعد أن تلقى أنتونى موديست، عرضا من أحد الفرق الفرنسية التي تلعب في الدرجة الثانية من أجل الرحيل عن النادي الأهلى، نهاية الموسم الجارى.

وأشار التقرير إلى أن إدارة النادى الأهلى، أبلغت وكيل أعمال أنتونى موديست، بعدم تفعيل بند تمديد عقد اللاعب لمدة موسم فى نهاية الموسم الجارى، بعد أن استقرت الإدارة على رحيله اللاعب هذا الصيف.

وكان الفرنسى أنتونى موديست، قد انضم لصفوف النادى الأهلى، فى الصيف الماضى بعقد لمدة موسم بصفقة انتقال حر، وشارك في 24 مباراة خلال الموسم الجارى، بقميص النادى الأهلى ونجح فى تسجيل 5 أهداف وصنع 3 أهداف فقط.

يذكر أن مدرب النادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، استبعد الفرنسى أنتونى موديست من قائمة الفريق، لخوض مواجهة مازيمبى الكونغولى، والتي انتهت بالتعادل السلبى، وذلك يوم «السبت» الماضى.