نصائح مارسيل كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى

وجه المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسري مارسيل كول، 4 نصائح للاعبي الفريق الأحمر أمام مازيمبى الكونغولى يوم «الجمعة» المقبل، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

السويسري مارسيل كولر، طالب لاعبى الأهلى بالسعى لتسجيل هدف مبكر فى فريق مازيمبى الكونغولى، من أجل منح الفريق الأحمر الثقة خلال المباراة ، يوم «الجمعة» المقبل.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن مدرب النادى الأهلى، السويسرى مارسيل كولر، تحدث مع اللاعبين على ضرورة التسجيل وعدم الانتظار للشوط الثانى من أجل تجنب أى عقبات في ظل قوة مازيمبى، خوفا من وصول اللقاء إلى ركلات الترجيح.

وطالب مارسيل كولر، من اللاعبين التركيز أمام المرمى والابتعاد عن الاحتكاك القوى من أجل تجنب الإصابات وتطبيق الخطة التي عكف عليها خلال الأيام القليلة الماضية، للوصول إلى المباراة النهائية.

وكان النادى الأهلى، قد تعادل سلبيًا مع فريق مازيمبى الكونغولى، وذلك يوم «السبت» الماضى، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.